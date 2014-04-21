فيديو - النني يخسر كأس سويسرا

خسر بازل الذي يضم لاعب الوسط الدولي محمد النني نهائي كأس سويسرا يوم الأحد على يد زيورخ بنتيجة 2-0.

ولعب النني في التشكيل الأساسي لفريقه، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 63.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي 0-0، لتمتد إلى الوقت الإضافي.

وسجل ماريو جافرانوفيتش هدفي زيورخ في الدقيقتين 100، و114.

وخسر النني ثاني بطولاته هذا الموسم مع بازل، بعد توديع الدوري الأوروبي من ربع النهائي على يد فالنسيا بالخسارة 5-3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وفشل بازل في الظفر بكأس سويسرا، الذي خسره أيضا الموسم الماضي على يد جراسهوبرز في المباراة النهائية.

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