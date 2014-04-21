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بالصور: ضبط 14 رأس ماشية مذبوحة خارج السلخانة و 6 طن علف بدون إنتاج بالفيوم

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بالصور: ضبط 14 رأس ماشية مذبوحة خارج السلخانة و 6 طن علف بدون إنتاج بالفيوم بالصور: ضبط 14 رأس ماشية مذبوحة خارج السلخانة و 6 طن علف بدون إنتاج بالفيوم

المضبوطات

تمكنت أجهزة مباحث بالفيوم من ضبط 14 رأس ماشية مذبوحة خارج السلخانة و6 طن علف دواجن بدون تاريخ انتاج أو صلاحية و800 كيلو زيوت محركات بدون تصريح وطن أسمدة زراعية مهرب ، وتمت احالة الوقائع الى النيابات المختصة التى تولت التحقيق .

كانت الحملات التي اشرف عليها اللواء الشافعى حسن مدير الامن وقادها العقيد محمد الهامى رئيس المباحث قد تمكنت من القبض على خالد ،. ر . ز سائق السياره رقم 481 ا م ف نقل القاهره من السيده زينب بحيازاته 14 رأس ماشيه للحوم مذبوحه خارج المجزر مخالفا لشروط النقل .وتحرر عن ذلك المحضررقم 12070 ادارى مركز الفيوم.

كماتم ضبط فتحى . ع . ف سائق السياره رقم 2476 أ ج ـ و سعيد . ع . ك ـ صاحب مصنع اعلاف من البدرشين ـ جيزه لقيامهم بنقل علف دواجن بدون كتابه تاريخ الانتاج والصلاحيه( 6 طن علف دواجن ) وتحرر المحضر رقم 12069 ادراى مركز الفيوم وتم ضبط محمد . س . م سائق السياره رقم 827 ا ف ه وعادل م . أ مالك السياره وصاحب شركه توزيع من المعصره ـ حلوان ومعهم ( 800 ك زيوت محركات)بدون تصريح وتحرر المحضر رقم 12072 ادراى مركز الفيوم.

وتم ضبط محمد . ن . ر سائق السياره رقم 1789 ف دم ومقيم بندر الفيوم ـلحيازته اسمده زراعيه خاصه ببنك التنميه والأتمان الزراعى ( 1 طن) بدون أى بيانات داله على جهه الصرف تحرر المحضر رقم 12071 ادارى مركز الفيوم.

أحيلت الوقائع إلى النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

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أونا

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