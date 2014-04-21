مصرع عاطل على يد أصدقاءه بسبب خلافات مالية بينهم بالشرقية

لقى عاطل مصرعه اثر إصابته بطلق نارى فى البطن على يد ثلاثة من أصدقائه لخلافات مالية بينهم .

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية اخطارا من مستشفى الأحرار بالزقازيق , بإستقبال محمود غانم موسى غانم 38 سنه عاطل مقيم عماشة دائرة المركز , مصابا بطلق نارى أسفل الصدر وتوفى عقب وصوله المستشفى .

بالإنتقال وسؤال شقيقه أحمد 40 سنه عاطل ومقيم ذات العنوان , إتهم كل من ” محمد عاطف حجاج محمد , رمضان أحمد السيد عامر, معاذ الشافعى إسماعيل ومقيمين بذات الناحية بسبب خلافات سابقه بينهما .

الجدير بالذكر أن المجنى عليه له بطاقة تخصص إجرامى وسبق إتهامه فى 8 قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5521 لسنة 2014 جنح أبو كبير .” شروع فى قتل “.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 214/18 أحوال المركز لسنة 2014 .