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مصرع عاطل على يد أصدقاءه بسبب خلافات مالية بينهم بالشرقية

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مصرع عاطل على يد أصدقاءه بسبب خلافات مالية بينهم بالشرقية مصرع عاطل على يد أصدقاءه بسبب خلافات مالية بينهم بالشرقية

أرشيفية

لقى عاطل مصرعه اثر إصابته بطلق نارى فى البطن على يد ثلاثة من أصدقائه لخلافات مالية بينهم .

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية اخطارا من مستشفى الأحرار بالزقازيق , بإستقبال محمود غانم موسى غانم 38 سنه عاطل مقيم عماشة  دائرة المركز , مصابا بطلق نارى أسفل الصدر وتوفى عقب وصوله المستشفى .

بالإنتقال وسؤال شقيقه أحمد 40 سنه عاطل ومقيم ذات العنوان , إتهم كل من ” محمد عاطف حجاج محمد , رمضان أحمد السيد عامر, معاذ الشافعى إسماعيل ومقيمين بذات الناحية بسبب خلافات سابقه بينهما .

الجدير بالذكر أن المجنى عليه له بطاقة تخصص إجرامى وسبق إتهامه فى 8 قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5521 لسنة 2014 جنح أبو كبير .” شروع فى قتل “.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 214/18 أحوال المركز لسنة 2014 .

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