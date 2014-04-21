مولر وألابا سعيدان بتأثير جوارديولا على بايرن ميونيخ

برلين، (إفي): كشف كل من ديفيد ألابا وتوني كروس لاعبي فريق بايرن ميونخ الألماني أنهما استفادا كثيرا على المستوى الفردي منذ وصول الإسباني بيب جوارديولا لتدريب أبناء بافاريا.

وقال الجناح النمساوي ألابا "اكتسبت ثقة إضافية تجاه الكرة، وأحاول تنفيذ ما يطلبه مني مدربي في الملعب"، مضيفا أنه يشارك بنسبة أكبر في الشق الهجومي سواء من المنتصف أو من أطراف المستطيل الأخضر.

بينما أكد لاعب الوسط المهاجم توماس مولر أن جوارديولا أدخل أفكارا جديدة إلى الفريق مانحا جميع اللاعبين قدرا أكبر من المرونة.

وتابع "أشعر شخصيا بالاستمتاع البالغ لأن هناك انسجاما مع طريقة لعبي".

كان جوارديولا قد تولى تدريب الفريق البافاري مطلع الموسم الجاري حيث قاده لحسم لقب الدوري المحلي (بوندزليجا) مبكرا للغاية، وبرصيد 81 نقطة مقابل 64 لأقرب منافسيه وغريمه اللدود بروسيا دورتموند.

ويسعى البايرن لتكرار إنجاز العام الماضي مع مدربه السابق يوب هاينكس، والفوز بالثلاثية حيث يخوض الأربعاء مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني على أرض الأخير سانتياجو برنابيو، فيما تجرى مباراة الإياب في 29 من الشهر الجاري أيضا.

كما يخوض أبناء جوارديولا في 17 مايو المقبل نهائي كأس ألمانيا أمام دورتموند.