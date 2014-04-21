أزار يغيب عن أخر تدريبات تشيلسي قبل السفر لمدريد

استمر غياب البلجيكي إدين أزار نجم تشيلسي عن تدريبات فريقه، قبل السفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أتليتكو فريق جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي.

ويعاني أزار من إصابة قوية في السمانة، تعرض لها في مواجهة باريس سان جيرمان في ربع النهائي.. ومن وقتها يغيب عن تدريبات الزرق.

وذكر الموقع الرسمي لتشيلسي أن أزار استمر في التغيب عن التدريبات الأخيرة قبل السفر إلى مدريد.

فيما عاد الحارس بتر تشك للتدريبات، بعدما غاب عن خسارة فريقه في الدوري من سندرلاند 2-1 بعد إصابته بكدمة طفيفة.