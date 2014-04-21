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«خدمة المجتمع» تختتم دورة إعداد التقارير والمحاضر

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«خدمة المجتمع» تختتم دورة إعداد التقارير والمحاضر «خدمة المجتمع» تختتم دورة إعداد التقارير والمحاضر

اختتمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع ضمن خطة التدريب الداخلي لمرتب الإدارة، دورة تدريبية حول مهارات إعداد وكتابة التقارير والمحاضر.

وسلم العقيد محمد المعضد بوقراعة، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، الشهادات للخريجين، بحضور الرائد الدكتور عبدالرحمن شرف، المحاضر المشرف على الدورة نائب مدير إدارة خدمة التدريب الدولي.

وأثنى بوقراعة على الدورة التدريبية التي تأتي بالاعتماد على القدرات الداخلية لموظفين مؤهلين ومدربين من كوادر الإدارة العامة في خدمة المجتمع، وفي مقدمتهم الرائد الدكتور عبدالرحمن شرف، نائب مدير إدارة خدمة التدريب الدولي، المحاضر المشرف على الدورة.

وفي السياق ذاته، أوضح الرائد الدكتور عبدالرحمن شرف، المحاضر المقدم للبرنامج، أن هذه الدورة التدريبية شملت عدة محاور ومفاهيم، وهي إعداد وكتابة المحاضر والمراسلات والتقارير وتستهدف فئة موظفي السكرتارية والعلاقات العامة والمعنيين بإعداد المراسلات والمخاطبات من مرتب الإدارة العامة لخدمة المجتمع.

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