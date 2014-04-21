صحة أبوظبي تعلن تخلص حالتين جديدتين من فيروس كورونا

يسـر هيئـة الصحة – أبوظبي الإعلان عن تخلص حالتين جديدتين من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بالإضافة إلى الحالات الثلاث التي أعلنت الهيئة عنها بالأمس منوهة الى ان الحالات سوف تغــادر المستشفى قريباً.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن الحالات الخمس كان قد تم تأكيد إيجابية فحوصاتهم بالفيروس من خلال الفحوصات الروتينية التي تم إجراؤها للمخالطين، وتم ابقاؤهم في المستشفى كإجراء احترازي وبالفعل تخلصت من الفيروس ذاتياً بدون علاج خلال 10 أيام.

وبناءً على فحوصات الحالات السابقة، تتوقع الهيئة أن فحوصات الحالات الإيجابية الأخرى والمتواجدة حالياً في المستشفيات ستظهر سليبة وتغادر المستشفيات قريباً، حيث يتم إجراء فحوصات لهذه الحالات بشكل يومي.

كما أعلنت الهيئة عن حالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الهيئة أن الحالة تم إدخالها إلى المستشفى في 16 أبريل حيث كانت تعاني من الحمى والسعال والإسهال، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس. وأكدت الهيئة أن الحالة الصحية للمريض مستقرة وأنها تتلقى العلاج المناسب حالياً.

ويذكر أن الحالة تعاني من الفشل الكلوي، وعادت مؤخراً من زيارة إلى المملكة العربية السعودية حيث قامت بعمل 3 دورات لغسيل الكلى.

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> كما أكدت الهيئة أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن كافة الجهات الصحية تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس لا يشكل قلقاً على الصحة العامة في الوقت الحالي وأنه لا يتطلب أية إجراءات لحظر السفر إلى أي دولة في العالم ولا يتطلب إجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدولة ولا فرض أية قيود على التجارة.

وقالت الوزارة أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس مؤكدةً أن النظام الصحي بالدولة فعال وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.