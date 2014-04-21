الإسماعيلي يواصل تدريباته لوادي دجلة غدا بالدفاع الجوي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى تدريباته .ووضع البرازيلي ريكاردو المديرالفني لفريق الكره الاول بالنادي الاسماعيلي اللمسات الاخيرة علي التشكيلة الاساسية التي سيخوض بها مباراته الصعبة امام وادي دجلة غدا الثلاثاء من خلال التدريب الرئيسي الذي اداه اعضاء الفريق امس الاحد والتي تأت في اطار لقاءات الاسبوع الثامن عشرمن مسابقة الدوري الممتاز والتي يسعي لاعبو الدراويش خلالها لمواصلة صحوتهم الاخيرة وتحقيق نتيجة ايجابية تضمن لهم الاستمرار في المنافسة علي قمة المجموعة الثانية من اجل التأهل للدورة الرباعية.

وكان الجهازالفنيللاسماعيلي بقيادة البرازيلي ريكاردو ومعاونوه قد اشرفوا علي مران فريقهم امس والذي انتظم فيه جميع اللاعبين عدا المصابين محمد شريف وبشيرو عبدول فيما شارك الثنائي محمد زيكا وكريم مسعد بعد تماثلهما للشفاء وامكانية الدفع بهما في اللقاء تعود للمديرالفني وخاض الرباعي عصام على ومحمد عصام وكريم عطا وعلى جلال تدريبات بدنية تحت اشراف محمد سعد مدرب الاحمال القي المديرالفني محاضرة نظرية قبل بداية التدريب طالب فيها لاعبوه بالتركيز الشديد في المباراة وحصد نقاطها الثلاث واعطي توجيهات خاصة للمدافعين بأن يكون تقدمهم للامام في حدود معينة وسرعة الارتداد للخلف عند فقدان الكره اما لاعبو الوسط طالبهم بالسيطرة علي مجريات الامور وارسال الكرات البينية والساقطة للمهاجمين الذين شدد عليهم باستغلال الفرص السهلة التي تتاح لهم وترجمتها الي اهداف وهناك تكليفات خاصة لاصحاب المهارات الخاصة وظهيري الجنب .

وبدأ المران كالمعتاد بعمليات الاحماء وفك وتنمية مهارة التسليم والتسلم وسرعة الانتقال من الدفاع للهجوم والارتداد للخلف وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والتدريب علي تنفيذ الركلات الحرة التي تتاح لهم امام مرمي المنافس وفقرة كاملة عن التسديد علي المرمي من جميع الزوايا وفي الوضع الثابت والمتحرك واختتم التدريب بتقسيمة شهدت تالق معظم اللاعبين والمنافسة الشرسة فيما بينهم لحجز مكان في التشكيلة الاساسية للقاء .