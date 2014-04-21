هاني شاكر وسيرين عبد النور نجمي حفل نورت مصر..يوم الخميس القادم بشرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ يوم الخميس القادم انطلاق فعاليات حملة نورت مصر الذى تنظمه دار التحرير للطبع والنشر تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وهشام زعزوع وزير السياحة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بهدف دعم وتنشيط السياحة العربية والداخلية إلى شرم الشيخ بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد سيناء .

يحيي الحفل هاني شاكر وسيرين عبد النور ، بالإضافة إلى العروض الفلكلورية السيناوية والتنورة وفقرات السيرك وعرض أزياء سيناوى وغيرها بما يعكس ثقافة المجتمع السيناوى ، وذلك من الثانية عشرة ظهراً وحتى منتصف الليل.

يسبق افتتاح المهرجان مؤتمر صحفى عالمى يشهده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفى جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع وهشام على رئيس جمعية المستثمرين بجنوب سيناء ومحمد المسعود رئيس منتجع هوليوود والفنانين هاني شاكر وحكيم ولطيفة ..

كان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قد عقد اجتماعا بالقرية النوبية بمنطقة نبق بشرم الشيخ مع عدد من المستثمرين وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان من بينهم جلال حمام رئيس تحرير الجمهورية اونلاين وقدرى الحجار نائب رئيس تحرير الجمهورية اونلاين وصاحب فكرة الحملة وشريف صلاح الدين مساعد رئيس تحرير مجلة حريتي خلال تواجدهم بشرم الشيخ لمتابعة التجهيزات المطلوبة لإنجاح المهرجان حيث أكد اللواء خالد فوده علي اهمية مبادرة نورت مصر التى أطلقتها دار التحرير لدعم وتنشيط السياحة الي شرم الشيخ من خلال اظهار ما تتمتع به المدينة من امن وأمان مشيرا إلى ان هذا الحدث الذي يستمر علي مدى يومين لأول مرة فى شرم الشيخ يعد هاما جداً لتقديم دفعة قوية للسياحة الوافدة إلى المدينة .

فى الصورة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وإلى يساره جلال حمام رئيس تحرير الجمهورية اونلاين وعصام محى الدين مدير عام منتجع هوليوود والدكتورة هبة زهران رئيس لجنة الموارد البشرية للمهرجانات بمحافظة جنوب سيناء ورامى رزق الله نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافوى للتسويق وشريف صلاح الدين مساعد رئيس تحرير مجلة حريتى وإلى يمين المحافظ تامر مكرم رئيس مجلس ادارة القرية النوبية واللواء محمود الحفناوى مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن محافظة جنوب سيناء واللواء محمود السوليه رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ وقدرى الحجار نائب رئيس تحرير الجمهورية اونلاين.