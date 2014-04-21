انقلاب سيارة نقل بمقطورة تحمل خام الفوسفات بطريق الخارجة – أسيوط بالوادي الجديد

انقلبت سيارة نقل بمقطورة تحمل خام الفوسفات بمنطقة النقب شمال مدينة الخارجة تحمل خام الفوسفات.

تلقى اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة النقب شمال مدينة الخارجة، وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة رقم ” 7862 ن.ط.ج ” تحمل خام الفوسفات علي جانبي طريق الخارجة – أسيوط بالوادي الجديد، وتم نقل السائق علي الفور لمستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج .

وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق​.