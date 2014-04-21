مقتل شاب أثناء دفاعه عن خطيبته على يد مسجلين تحرشا بها في الفيوم

لقى شاب مصرعه إثر طعنه بمطواة بسبب دفاعه عن خطيبته التى تعرضت للتحرش بمدينة سنورس بالفيوم أثناء احتفالهما بأعياد الربيع .

كان اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من العميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد بوصول حسين محمود فراج -30 سنة- عامل ومقيم الجمالية القاهرة ، إلى المستشفى جثة هامدة بعد التعرض للطعن بمطواة بسبب دفاعه عن خطيبته التي تعرضت للتحرش بسنورس .

ناظر أحمد مفتاح وكيل أول نيابة سنورس بسكرتارية مجدي عبد العليم الجثة ، وتبين وجود طعنة نافذة بالقلب وطعنتين بالزراع وأخرى بالرأس ، واستمعت النيابة إلى أقوال والد خطيبته المصاب بطعنات خفيفة عبارة عن 3 طعنات غير نافذة بجسده .

وأكدت أقوال الشهود أن المجني عليه حضر لسنورس لقضاء عطلة شم النسيم بضيافة أقاربه بقرية فيديمين ووقعت الجريمة عند معاتبته بسام عصام صالح -30 سنة- عاطل ومسجل ، شريكه مؤمن حسن السيد -25 سنة- بسبب تحرشهما بخطيبته في الشارع ، ومحاولة امساكها من ملابسها .