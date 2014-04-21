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بالصور .. أهالي الأقصر يحتفلون بشم النسيم في الحدائق والمتنزهات

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بالصور .. أهالي الأقصر يحتفلون بشم النسيم في الحدائق والمتنزهات بالصور .. أهالي الأقصر يحتفلون بشم النسيم في الحدائق والمتنزهات

احتفالات شم النسيم بالأقصر

تزينت مدينة الأقصر لاستقبال ضيوفها خلال احتفالات شم النسيم ، اليوم الإثنين ، حيث انتشر باعة المثلجات والحلوى ولعب الأطفال في مختلف الحدائق والمتنزهات .

ورصدت عدسة ” أونا ” احتفالات أهالي الأقصر بأعياد الربيع حيث توافد المواطنون منذ الصباح الباكر علي الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل وافترشوا ساحات المناطق الأثرية للاحتفال بشم النسيم وسط معالمها الفرعونية الخلابة.

من جانبها شددت أجهزة الأمن بالمحافظة خدماتها الأمنية في الحدائق والكنائس بأعداد كافية من رجال الشرطة، سواء بشكل معلن عبر ارتداء الزي الرسمي، أو بشكل سري بالانتشار بين المواطنين في الحدائق وأمام المنشآت المهمة، للكشف عن أي أعمال عنف أو التخطيط لأعمال إرهابية قبل حدوثها فضلا عن انتشار المدرعات وسيارات نقل الجنود أمام الأقسام والمنشآت الشرطية.

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أونا