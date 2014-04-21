أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إقبال كبير على محلات بيع “الأسماك” و”الفسيخ” بالأقصر

Google+ Print
إقبال كبير على محلات بيع “الأسماك” و”الفسيخ” بالأقصر إقبال كبير على محلات بيع “الأسماك” و”الفسيخ” بالأقصر

ارشيفية

شهدت محلات الأسماك والرنجة والفسيخ إقبالا كبير من قبل المواطنين منذ صباح اليوم بمحافظة الأقصر بالتزامن مع الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط إرتفاع ملحوظ فى الأسعار عن الموسم الماضى بنسبة 20 % بسبب الإقبال الكبير على الشراء ، و انتشر الباعة الجائلين لبيع الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والليمون بجوار الحدائق والمنتزهات لترويج بضاعتهم.

من جانبه كلف اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و محلات بيع الأسماك المملحة واللحوم المجمدة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم .

وتم تكليف وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والتعامل معها على أكمل وجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا