إقبال كبير على محلات بيع “الأسماك” و”الفسيخ” بالأقصر

شهدت محلات الأسماك والرنجة والفسيخ إقبالا كبير من قبل المواطنين منذ صباح اليوم بمحافظة الأقصر بالتزامن مع الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط إرتفاع ملحوظ فى الأسعار عن الموسم الماضى بنسبة 20 % بسبب الإقبال الكبير على الشراء ، و انتشر الباعة الجائلين لبيع الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والليمون بجوار الحدائق والمنتزهات لترويج بضاعتهم.

من جانبه كلف اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و محلات بيع الأسماك المملحة واللحوم المجمدة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم .

وتم تكليف وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والتعامل معها على أكمل وجه.