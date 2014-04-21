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لجنة الانتخابات الرئاسية تضيف 5 رموز انتخابية جديدة من بينها “الشمس والنسر”

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لجنة الانتخابات الرئاسية تضيف 5 رموز انتخابية جديدة من بينها “الشمس والنسر” لجنة الانتخابات الرئاسية تضيف 5 رموز انتخابية جديدة من بينها “الشمس والنسر”

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار، أنور رشاد العاصي، إدخال 5 رموز انتخابية إضافية لكي يتم الاختيار فيما بينها من جانب مرشحي الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح وحمدين صباحي، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للرموز الانتخابية التي أقرتها اللجنة 15 رمزا انتخابيا.
> حيث أدرجت اللجنة 5 رموز جديدة رسميا تتمثل في : “النسر المجنح – ساعة اليد – الطائرة – تليفون – نظارة”، حيث صدر بها قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، ليتم بمقتضى ذلك إضافتها رسمياً إلى الرموز التي سبق وأن أقرتها اللجنة أواخر شهر مارس الماضي.
> جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية للسيد حمدين صباحي كانت قد تقدمت بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لإضافة رمز “النسر” إلى قائمة الرموز الانتخابية ،حيث سبق لصباحي أن خاض السباق الرئاسي في عام 2012 بذلك الرمز.
> يشار إلى أن الرموز الانتخابية التي تضمنها القرار السابق للجنة الانتخابات الرئاسية الصادر في مارس الماضي تتمثل في: “شمس – نجمة – سلم – حصان – أسد – نخلة – ميزان – ديك – مركب – مظلة”.

 

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