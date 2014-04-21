ضبط مسجل خطر بمركز ساحل سليم في أسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط صباح اليوم حملة مكبرة على قرية الشامية دائرة مركز ساحل سليم وتم استهداف الشقى الخطر محمد . م . م وشهرته علاء -23 سنة- ومقيم قرية الشامية دائرة مركز ساحل سليم والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1784 رقم إداري مركز ساحل سليم لسنة 2013م محاولة اقتحام مركز شرطة ساحل سليم فى إحداث 14/8/2013م والسابق اتهامه فى 4 قضايا مابين [ سرقة سيارات -خطف -سرقة بإكراه -إحراز أسلحة نارية غير مرخصة ] .

وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم أمريكي الصنع تحمل رقم 71484362/ AK 2013 و42 طلقة من ذات العيار .

وحال اصطحابه لديوان المركز فوجئت القوات بقيام بعض ذويه وأفراد عائلته محتمين بالطبيعة الوعرة للمكان بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بكثافة صوبها لتمكين المذكور من الهرب وتم مبادلتهم الإطلاق والسيطرة على الموقف والخروج بالمذكور من المكان وجارى تحديد وضبط مطلقى الأعيرة النارية على القوات.