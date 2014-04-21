بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ الفيوم بعيد الربيع

قام الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، صباح اليوم، بجولة تفقدية علي ساحل بحيرة قارون والمناطق السياحية للاطمئنان علي حالة المواطنين والأوضاع الأمنية داخل المناطق السياحية في احتفالاتهم بعيد الربيع.

قام المحافظ بتفقد الأوضاع الأمنية ولقاء الأسر الزائرة حرصاً علي سلامة المواطنين بالمناطق المختلفة علي ساحل البحيرة والحدائق والمنتزهات حيث توافد المئات من المواطنين الزائرين من المحافظات المجاورة علي منطقة البحيرة للإستمتاع بزيارة وقضاء يوم عيد الربيع وشم النسيم دون تكلفة مادية مرهقة للأسرة المصرية حيث لا تبعد محافظة الفيوم عن المحافظات المجاورة مسافات طويلة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن اليوم يوافق الإحتفال بعيد الربيع مع عيد القيامة المجيد وقدم التهنئة لشعب الفيوم من المسلمين والأقباط بمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد مشيرا الي انه تم تشكيل لجنه بالتنسيق مع مديرية الأمن والقطاعات المختلفة لوضع خطة أمنية متكاملة واستعداد المستشفيات وتواجد كل الأطباء واستعداد الدفاع المدني للتأمين والمسطحات المائية والإنقاذ حرصا علي سلامة المواطنين والزوار كماصرح بأنه تم تشكيل لجنة مصغرة لعمل مخطط كورنيش فى الجزء الجنوبي لبحيرة قارون محاط بسور حتى لاتغير المياه على القرى المجاورة والبدء فى العمل بطول 10 كيلو متر حتى الانتهاء من طول الكورنيش الذي يبلغ 40 كيلو متر.

وأشار محافظ الفيوم إلى مخطط للدراجات فى مسار خاص بساحل البحيرة للاستمتاع برياضة الدراجات والتنزه فى نفس الوقت وأنه من المتوقع أن يصل عدد الزائرين الى محافظة الفيوم نصف مليون زائر مشيرا الى نشر الكمائن المرورية الثابتة والمتحركة المؤدية الى المناطق السياحية للتأكيد على سيولة الحركة المرورية والتخفيف من حدة التكدس المروري والعمل على سيولة المواصلات داخل وخارج محافظة الفيوم بالإضافة الى استعدادات القطاعات المختلفة ( الصحة – التموين – إسعاف – الدفاع المدني – المسطحات المائية – الجهاز التنفيذي ) لتوفير سبل الراحة والأمان للزوار كما أكد على استعداد غرف العمليات المشكلة بالمحافظة لتلقى أى بلاغات والتحرك الفوري لحل أى مشكلات أو معوقات حفاظا على سلامة المواطنين والزائرين.