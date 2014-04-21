أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ الفيوم بعيد الربيع

Google+ Print
بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ الفيوم بعيد الربيع بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ الفيوم بعيد الربيع

جانب من الجولة التفقدية

قام الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، صباح اليوم، بجولة تفقدية علي ساحل بحيرة قارون والمناطق السياحية للاطمئنان علي حالة المواطنين والأوضاع الأمنية داخل المناطق السياحية في احتفالاتهم بعيد الربيع.

قام المحافظ بتفقد الأوضاع الأمنية ولقاء الأسر الزائرة حرصاً علي سلامة المواطنين بالمناطق المختلفة علي ساحل البحيرة والحدائق والمنتزهات حيث توافد المئات من المواطنين الزائرين من المحافظات المجاورة علي منطقة البحيرة للإستمتاع بزيارة وقضاء يوم عيد الربيع وشم النسيم دون تكلفة مادية مرهقة للأسرة المصرية حيث لا تبعد محافظة الفيوم عن المحافظات المجاورة مسافات طويلة.

وأشار محافظ الفيوم  إلى أن اليوم يوافق الإحتفال بعيد الربيع مع عيد القيامة المجيد وقدم التهنئة لشعب الفيوم من المسلمين والأقباط بمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد مشيرا الي انه تم تشكيل لجنه بالتنسيق مع مديرية الأمن والقطاعات المختلفة لوضع خطة أمنية متكاملة واستعداد المستشفيات وتواجد كل الأطباء واستعداد الدفاع المدني للتأمين والمسطحات المائية والإنقاذ حرصا علي سلامة المواطنين والزوار كماصرح بأنه تم تشكيل لجنة مصغرة لعمل مخطط كورنيش فى الجزء الجنوبي لبحيرة قارون محاط بسور حتى لاتغير المياه على القرى المجاورة والبدء فى العمل بطول 10 كيلو متر حتى الانتهاء من طول الكورنيش الذي يبلغ 40 كيلو متر.

وأشار محافظ الفيوم إلى مخطط للدراجات فى مسار خاص بساحل البحيرة للاستمتاع برياضة الدراجات والتنزه فى نفس الوقت وأنه من المتوقع أن يصل عدد الزائرين الى محافظة الفيوم نصف مليون زائر مشيرا الى نشر الكمائن المرورية الثابتة والمتحركة المؤدية الى المناطق السياحية للتأكيد على سيولة الحركة المرورية والتخفيف من حدة التكدس المروري والعمل على سيولة المواصلات داخل وخارج محافظة الفيوم بالإضافة الى استعدادات القطاعات المختلفة ( الصحة – – إسعاف – الدفاع المدني – المسطحات المائية – الجهاز التنفيذي ) لتوفير سبل الراحة والأمان للزوار كما أكد على استعداد غرف العمليات المشكلة بالمحافظة لتلقى أى بلاغات والتحرك الفوري لحل أى مشكلات أو معوقات حفاظا على سلامة المواطنين والزائرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

"بقالي التموين": تعطل ماكينات صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي

"بقالي التموين": تعطل ماكينات صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي