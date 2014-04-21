أمن السويس يضبط رجل بتهمة اغتصاب طفلة عمرها عامين

صرح اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أن القوات تمكنت ، فجر اليوم ، من ضبط رجل يدعي ” عصام ” متهم باغتصاب نجلة شقيقة زوجته بحي الجناين .

كانت مديرية أمن السويس تلقت بلاغ عاجل مساء أمس من أسرة الطفلة وتدعي ” ريتاج ” بقيام زوج عمة الطفلة باغتصابها والتعدي عليها وتحرير محضر بالواقعة ، حيث تم اخطار اللواء خليل حرب مدير الأمن والعميد عبد اللطيف الحناوي وعلى الفور خرجت حملة مكبرة والتى تمكنت من تحديد مكان المتهم والقبض عليه .

قال مصدر قضائي أن المتهم تم عرضه على النيابة ظهر اليوم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحويل الطفلة للطب الشرعي وعمل تقرير عن حالتها للتأكد من مدى صحة اغتصابها من عدمه.