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أمن السويس يضبط رجل بتهمة اغتصاب طفلة عمرها عامين

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أمن السويس يضبط رجل بتهمة اغتصاب طفلة عمرها عامين أمن السويس يضبط رجل بتهمة اغتصاب طفلة عمرها عامين

صورة أرشيفية

صرح اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أن القوات تمكنت ، فجر اليوم ، من ضبط رجل يدعي ” عصام  ” متهم باغتصاب نجلة شقيقة زوجته بحي الجناين .

كانت مديرية أمن السويس تلقت بلاغ عاجل مساء أمس من أسرة الطفلة وتدعي ” ريتاج ” بقيام زوج عمة الطفلة باغتصابها والتعدي عليها وتحرير محضر بالواقعة ، حيث تم اخطار اللواء خليل حرب مدير الأمن والعميد عبد اللطيف الحناوي وعلى الفور خرجت حملة مكبرة والتى تمكنت من تحديد مكان المتهم والقبض عليه .

قال مصدر قضائي أن المتهم تم عرضه على النيابة ظهر اليوم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحويل الطفلة للطب الشرعي وعمل تقرير عن حالتها للتأكد من مدى صحة اغتصابها من عدمه.

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