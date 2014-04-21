شم النسيم ينعش السياحة الداخلية ونسبة الإشغالات تتعدى الـ60% بجنوب سيناء

شهدت مدن جنوب سيناء وشواطئها الممتدة بطول خليجى السويس والعقبة إقبالاً كبيراً من المصريين في عيد شم النسيم ،كما شهدت مدينة رأس سدر توافد آلاف المصريين على شواطئها وتكدست عشرات السيارات بنفق الشهيد أحمد حمدى صباح اليوم نتيجة الكثافة العددية القادمة من المواطنين بسياراتهم.

شهدت شواطئ شرم الشيخ إقبالا منقطع النظير من المواطنين والسائحين وكانت الجنسيات العربية من اللبنانيون والأردنيون في المقدمة لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع وهو ما لم يحدث منذ الثورة ،وتجاوزت نسبة الإشغال الفندقي فى بعض الفنادق نسبة 65% ،وقامت معظم فنادق شرم الشيخ بتنظيم حفلات متنوعة واستقطبت معها مشاهير الفنانين ونظمت الشركات السياحية برامج ترفيهية واحتفالات متنوعة لجذب السياح.

وفى مدن أبو زنيمة وأبورديس ذات الأغلبية البدوية لم يحتفلوا بشم النسيم واتجهوا الى التجمعات البدوية بالوديان ليستمتعوا بإجازاتهم و وفضلوا اكل اللحوم على الفسيخ والرنجة التي لا يتناولها بدو سيناء.

وقد توافد مئات المواطنين من طور سيناء على “حمام موسى” ، لما يتمتع به من هدوء واستجمام واستمتاع بالمياه الكبريتية وسط أشجار النخيل وكذلك شاطئ الكيلاني بطور سيناء ، حيث شارك السياح المصريين فرحة الاحتفال بحمل أعلام مصر واللافتات التى تعبر عن حبهم لمصر علي موسيقي الاغاني الوطنية.

كما استقبلت مدينة دهب أفواجا كثيرة من السياحة الداخلية، وازدحمت بعض شواطئها خاصة العصلة والمسبط ،

> أما مدينة رأس سدر فقد ارتفعت إشغالاتها إلى 60%، حيث استقبلت آلاف الزائرين من رواد سياحة اليوم الواحد قادمين من القاهرة وباقى المحافظات ووفرت المحافظة غطاسين على الشواطئ بالإضافة للنشات الإنقاذ السريع لحماية الزائرين من الأخطار، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة برئاسة اللواء عادل كساب أي إخطارات أو بلاغات حتى ظهر امس بحالات غرق او حوادث طرق.

وفى السياق ذاته، كثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتحقيق السيطرة الأمنية المطلوبة بمواقع الاحتفالات، كما أعلنت المستشفيات وأجهزة ومرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والصحة حالة الطوارئ طوال اليوم.

ومن جانبه اكد سالم صالح مدير تنشيط السياحة بجنوب سيناء ان نسبة الاشغالات السياحية بجنوب سيناء تعدت ال60% بعد تزايد اعداد المصريين والعرب لمدن جنوب سيناء فى اعياد الربيع مشيرا الى ان هناك سياح من كافة الجنسيات بجنوب سيناء.