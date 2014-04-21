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وزير الرى: القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر فى شم النسيم

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وزير الرى: القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر فى شم النسيم وزير الرى: القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر فى شم النسيم

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية مخطط لها اليوم استقبال أكثر من نصف مليون زائر خلال احتفالات عيد الربيع وشم النسيم، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الحدائق العامة والتى تبلغ مساحتها 500 فدان، حيث فتحت أبوابها للزوار مجاناً بينما فتحت الحدائق النموذجية بسعر رمزى أمام الجمهور.

ومن جانبها فرضت قوات الجيش والشرطة، انتشاراً أمنياً مكثفاً لتأمين منطقة القناطر الخيرية والمواطنين خلال احتفالات عيد شم النسيم.

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