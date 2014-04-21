أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع‎

Google+ Print
بالصور .. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع‎ بالصور .. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع‎

احتفالات الربيع بالوادي الجديد

​استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بالوادي الجديد المواطنين لقضاء احتفالات اعياد الربيع وسط إجراءات أمنية حيث رفعت مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حالة الاستعداد تحسبًا لاحتمالات إصابة المواطنين، نتيجة تناول بعض الأطعمة في هذه المناسبة مثل الفسيخ.

ففي مدينة الخارجة نظم مركز شباب الخارجة اليوم حفلا فنيا ومسابقات فنية والعاب رياضية خفيفة لرواد المركز من أبناء المحافظة ، وقالت السيدة سمية خليل رئيس مدينة الخارجة إنه تم إنشاء غرفة عمليات داخل رئاسة مجلس المدينة ، لمتابعة احتفالات المواطنين بشم النسيم بالحدائق العامة والمتنزهات، وتذليل أية عقبات تواجههم، بالإضافة إلى تنظيم دوريات مرورية في الشوارع والميادين وقالت أن استعدادات أعياد الربيع تضمنت انتشار أعداد من العاملين في الحدائق العامة بمدينة الخارجة مثل حديقة البستان والزهور والسلام لحماية الرواد .

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد سيارة إسعاف فى اماكن التجمعات تحسبا لايه طوارى ، وقد وضعت مديرية امن الوادى الجديد خطة امنية بالحدائق العامة والمتنزهات لتامين المواطنين من خلال فرق ثابته ومتنقلة بمراكز المحافظة الخمسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا