بالصور .. الحدائق العامة بالوادي الجديد تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع‎

​استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بالوادي الجديد المواطنين لقضاء احتفالات اعياد الربيع وسط إجراءات أمنية حيث رفعت مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حالة الاستعداد تحسبًا لاحتمالات إصابة المواطنين، نتيجة تناول بعض الأطعمة في هذه المناسبة مثل الفسيخ.

ففي مدينة الخارجة نظم مركز شباب الخارجة اليوم حفلا فنيا ومسابقات فنية والعاب رياضية خفيفة لرواد المركز من أبناء المحافظة ، وقالت السيدة سمية خليل رئيس مدينة الخارجة إنه تم إنشاء غرفة عمليات داخل رئاسة مجلس المدينة ، لمتابعة احتفالات المواطنين بشم النسيم بالحدائق العامة والمتنزهات، وتذليل أية عقبات تواجههم، بالإضافة إلى تنظيم دوريات مرورية في الشوارع والميادين وقالت أن استعدادات أعياد الربيع تضمنت انتشار أعداد من العاملين في الحدائق العامة بمدينة الخارجة مثل حديقة البستان والزهور والسلام لحماية الرواد .

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد سيارة إسعاف فى اماكن التجمعات تحسبا لايه طوارى ، وقد وضعت مديرية امن الوادى الجديد خطة امنية بالحدائق العامة والمتنزهات لتامين المواطنين من خلال فرق ثابته ومتنقلة بمراكز المحافظة الخمسة.