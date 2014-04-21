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بلاغ يطالب بمحاكمة أسرة فيلم حلاوة روح بتهمة انتهاك الاخلاقيات و افساد الشباب

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بلاغ يطالب بمحاكمة أسرة فيلم حلاوة روح بتهمة انتهاك الاخلاقيات و افساد الشباب بلاغ يطالب بمحاكمة أسرة فيلم حلاوة روح بتهمة انتهاك الاخلاقيات و افساد الشباب

حلاوة روح

قدم محمد إبراهيم أحمد المحامي ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات محامي  ضد كلا من هيفاء وهبي و مؤلف فيلم حلاوة روح على الجندي و مخرجه سامح عبد العزيز و المنتج محمد السبكي مطالبا بمحاكمتهم كما طالب الازهر الشريف.

و قال ابراهيم فى بلاغه أنه لا يكتفى بمنع عرض الفيلم ، بل يجب أن يحال فريق العمل للمحاكمة بتهمة انتهاك الاخلاقيات العامة و السعى لافساد الشباب .

و قد استند ابراهيم فى بلاغه الى ما ورد على لسان الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف الذى طالب بمحاكمة القائمين على الافلام الهابطة.

و طالب ابراهيم فى بلاغه النائب العام بمحاكمة فريق العمل استنادا لطلب الازهر متمثلا فى وكيله الدكتور شومان.

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