بلاغ يطالب بمحاكمة أسرة فيلم حلاوة روح بتهمة انتهاك الاخلاقيات و افساد الشباب

قدم محمد إبراهيم أحمد المحامي ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات محامي ضد كلا من هيفاء وهبي و مؤلف فيلم حلاوة روح على الجندي و مخرجه سامح عبد العزيز و المنتج محمد السبكي مطالبا بمحاكمتهم كما طالب الازهر الشريف.

و قال ابراهيم فى بلاغه أنه لا يكتفى بمنع عرض الفيلم ، بل يجب أن يحال فريق العمل للمحاكمة بتهمة انتهاك الاخلاقيات العامة و السعى لافساد الشباب .

و قد استند ابراهيم فى بلاغه الى ما ورد على لسان الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف الذى طالب بمحاكمة القائمين على الافلام الهابطة.

و طالب ابراهيم فى بلاغه النائب العام بمحاكمة فريق العمل استنادا لطلب الازهر متمثلا فى وكيله الدكتور شومان.