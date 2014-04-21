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حارس بلباو: لم استطع التعامل مع كرة ميسي

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حارس بلباو: لم استطع التعامل مع كرة ميسي حارس بلباو: لم استطع التعامل مع كرة ميسي

برشلونة، (إفي): اعترف جوركا إيرايزوز حارس أتليتك بلباو بأن هزيمة فريقه امام برشلونة "مؤلمة"، خاصة أن الضيف الباسكي على ملعب كامب نو كان متقدما قبل أن يخسر في الرمق الاخير.

وصرح إرايزوز عقب الخسارة 1-2 في الجولة 34 من الدوري الإسباني "الهزيمة تؤلم دائما، افتقدنا للحسم في الجزء الاخير من المباراة".

وأضاف الحارس "قدمنا أداءا جيدا وتقدمنا بهدف، لكن برشلونة تعادل، وأصبح من الصعب علينا الوصول لمرماهم".

وعن هدف الفوز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مخالفة ثابتة، قال "لم أتمكن من صد الكرة، المخالفات القريبة والقوية يمكن أن تهز شباك أي حارس، لاعبون مثل ميسي يصنعون الفارق".

وقفز البرسا مؤقتا لوصافة الليجا بعد فوز اليوم ببلوغ النقطة 81 خلف المتصدر أتلتيكو مدريد بأربع نقاط، وبفارق نقطتين مؤقتا عن ريال مدريد الثالث، أما بلباو فيظل رابعا بـ62 نقطة.

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