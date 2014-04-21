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“أبو مرزوق” يصل إلى غزة عبر معبر رفح للمشاركة في لقاءات المصالحة الفلسيطنية

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“أبو مرزوق” يصل إلى غزة عبر معبر رفح للمشاركة في لقاءات المصالحة الفلسيطنية “أبو مرزوق” يصل إلى غزة عبر معبر رفح للمشاركة في لقاءات المصالحة الفلسيطنية

موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس

وصل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ،موسى أبو مرزوق ،قبل ظهر اليوم،  إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري قادما من للمشاركة في لقاءات المصالحة بين الحركة ووفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي من المقرر وصوله غدا برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.
> وكان في استقبال أبو مرزوق – الذي يقيم في مصر – لدى وصوله إلى معبر رفح نائب رئيس بغزة زياد الظاظا وعدد من المسئولين وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.
> وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء بغزة أن رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سوف يلتقي “أبو مرزوق” فور وصوله إلى مدينة غزة.
> ومن المقرر أن يصل وفد المصالحة الذي شكله الرئيس محمود عباس “أبومازن” إلى غزة غدا لبحث تنفيذ ملفات المصالحة، ويضم إلى جانب عزام الأحمد النائب المستقل مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية وأمين حزب الشعب بسام الصالحي، والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة، ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة رجل الأعمال منيب المصري.

أ ش أ

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