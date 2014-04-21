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بالصور: طوابير بالمنوفية لشراء الفسيخ والرنجة رغم إرتفاع أسعارها 20%

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بالصور: طوابير بالمنوفية لشراء الفسيخ والرنجة رغم إرتفاع أسعارها 20% بالصور: طوابير بالمنوفية لشراء الفسيخ والرنجة رغم إرتفاع أسعارها 20%

صورة أرشيفية

شهدت أسواق الأسماك والرنجة والفسيخ رواج كبير منذ الصباح الباكر بمراكز محافظة المنوفية بالتزامن مع الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط إرتفاع ملحوظ فى الأسعار عن الموسم الماضى بنسبة 20 % بسبب الإقبال الكبير على الشراء.

وأكد حسين أبو بدير، صاحب محل أسماك أن إرتفاع الأسعار لم يؤثر على حركات البيع والشراء، حيث أرتفع سعر كيلو الفسيخ 10 جنيهات ليتراوح ما بين 60-70 جنيها، وبلغ سعر كيلو السردين نحو 15 جنيه مقابل 12 جنيه الموسم الماضي، ووصلت الرنجة ما بين 18 – 20 مقابل 15 جنيها للكيلو الموسم الماضى.

فيما تواجد عدد كبير من الباعة الجائلين لبيع الفسيخ والرنجة فى الشوارع والبصل الأخضر والليمون بجوار الحدائق والمنتزهات لترويج بضاعتهم.

وأكد السيد الصفطى، مدير عام الغرف التجارية بالمنوفية أن كل أنواع الأسماك متوفرة بالسوق وأن الأسواق اتسمت في الفترة الأخيره بالرواج، بسبب أعياد الربيع وارتفاع الاسماك مؤخرا بنسبة من 10% إلى 20% خصوصا مع زيادة الطلب بالتزامن مع شم النسيم ومشيرا إلى أنه إرتفاع طبيعى وغير مؤثر على حركة البيع والشراء.

ومن جانبه قالت الحاجة نعمة السيد 55 سنة إنها حريصة على شراء الرنجة والفسيخ فى يوم شم النسيم ودعوة أولادها الأربعة وأحفادها لتناول الغداء سويا فى جو من الفرحة والسعادة مؤكدة أن الزيادة فى أسعار الأسماك فى هذا التوقيت لم تثنيها عن عادتها السنوية بالاحتفال وأولادها بشم النسيم قائلة ” ربنا ما يقطعلنا عادة”.

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