ضبط 36 سيارة نقل قامت بتهريب 102 طن ملابس و 144 إطار سيارات كبيرة الحجم ببورسعيد

تمكن ضباط امن بورسعيد من ضبط 31 سيارة محملة بالملابس المهربة و 5 سيارات محملة بإطارات الكاوتش المهرب خلال الـ 48 ساعة الماضية .

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإشتراك مع الخدمات الأمنية المعينة على الطرق وبالأكمنة والتمركزات من ضبط 31 سيارة محملة بكميات كبيرة من الملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت حوالى 102) طن و5 سيارات محملة بإطارات الكاوتش المهرب بلغ عددها 144 اطار كاوتش كبير الحجم .

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية بالتسيق وجمارك بورسعيد .. والعرض على النيابة العامة .