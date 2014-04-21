10 من التاريخ .. ' دبل كيك ' مصري

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف رائعة من ضربات خلفية مزدوجة "دبل كيك" من ذاكرة كرة القدم المصرية ..

1- ربما هو أفضل أهداف العميد حسام حسن الهداف التاريخي لمصر ضد السعودية في كأس العرب 1993

2- هدف نادر لمجدي طلبة مع الزمالك في الثمانينات

3- ماجيكو الكرة المصرية محمد أبوتريكة وهدف رائع أمام الجيش في كأس مصر 2007

4- حسام عبد المنعم مدافع الزمالك وأحد أهدافه مع الأبيض أمام غزل المحلة في الدوري

5- أسامة حسني يسجل للأهلي ضد أسمنت السويس في 2008

6- جمال حمزة وهدف جميل ضد فريق الطلبة العراقي بدوري أبطال العرب 2004

7- حسام غالي وأحد أهدافه القليلة لمصر أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في 2007

8- أحمد علي يسجل بطريقة رائعة للإسماعيلي في مرمي إتحاد الشرطة

9- عبد السلام نجاح لاعب المصري ضد بترول أسيوط

10- أيمن حفني وهدف عالمي للمقاصة في مرمي الإسماعيلي