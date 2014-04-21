أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مايكل جاكسون مات مغروماً

Google+ Print

يبدو ان النجم الأسطورة Michael Jackson قد كسر برحيله ليس فقط قلب معجبيه، بل قلب حبيبته السرية التي كان مرتبطاً بها.
فقد أكد الحارسان السابقان لنجم البوب الراحل، Javon Beard و Bill Whitfield، أنه كان يواعد فتاةً رائعة الجمال من شرق أوروبا، وكانا يلتقيان في فندق بعد أن يخلد أطفاله إلى النوم، وقد أرسلهما ذات مرة لإحضار السيدة الغامضة التي كانت يلقبها بـ"الصديقة".
وأضاف الحارسان انه كان لـJackson، الذي سيصدر له ألبوم غنائي قريباً، أيضاً صديقة ثانية يلقبها "وردة"، وكانت تزوره بعد سفر الصديقة الأولى، ولكن عندما يحين موعد عودة الأخيرة كان يطلب من الحرّاس تأمين كل ما يلزم وتحضيره على أكمل وجه لأجلها، ما يعني أنه كان مغرماً كليّاً بـ "الصديقة."
يذكر أن هذه التفاصيل قد وردت في كتاب خاص فيه، سيصدر حزيران المقبل، يحمل اسم 'Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days'.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي