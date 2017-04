مايكل جاكسون مات مغروماً

يبدو ان النجم الأسطورة Michael Jackson قد كسر برحيله ليس فقط قلب معجبيه، بل قلب حبيبته السرية التي كان مرتبطاً بها.

فقد أكد الحارسان السابقان لنجم البوب الراحل، Javon Beard و Bill Whitfield، أنه كان يواعد فتاةً رائعة الجمال من شرق أوروبا، وكانا يلتقيان في فندق بعد أن يخلد أطفاله إلى النوم، وقد أرسلهما ذات مرة لإحضار السيدة الغامضة التي كانت يلقبها بـ"الصديقة".

وأضاف الحارسان انه كان لـJackson، الذي سيصدر له ألبوم غنائي قريباً، أيضاً صديقة ثانية يلقبها "وردة"، وكانت تزوره بعد سفر الصديقة الأولى، ولكن عندما يحين موعد عودة الأخيرة كان يطلب من الحرّاس تأمين كل ما يلزم وتحضيره على أكمل وجه لأجلها، ما يعني أنه كان مغرماً كليّاً بـ "الصديقة."

يذكر أن هذه التفاصيل قد وردت في كتاب خاص فيه، سيصدر حزيران المقبل، يحمل اسم 'Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days'.

