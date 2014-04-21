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الملكة اليزابيث تحتفل بعيدها الـ 88

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إحتفلت الملكة Elizabeth الثانية بعيد ميلادها الـ88 بنشر صورة رسمية لها بالأبيض والأسود.
وقد نشر موقع "The Telegraph" الصورة الرسمية الجديدة التي التقطها المصور David Bailey في قصر باكينغهام في شهر اذار الماضي.
David، البالغ من العمر 76 عاماً، عبر عن سعادته لإلتقاطه صورة للملكة التي لطالما كان من معجبيها، وفي هذا السياق قال: " لديها عينان طيبتان فيهما مسحة مكر، لطالما أحببت النساء القويات، وهي امرأة قوية جداً".
وقد بدت الملكة Elizabeth مبتسمة وهي ترتدي قلادة من اللؤلؤ، مع ثوباً من تصميم Angela Kelly ، مساعدتها الشخصية منذ 12 عاما.
ولم يكن عيد ميلاد الملكة هو الهدف من الصورة فقط، بل أيضاً التقطت بطلب من التي تسعى للترويج للسياحة والدراسة والاستثمار في بريطانيا.
يذكر أن الملكة Elizabeth الثانية من مواليد 21 نيسان 1926، وهي تحتفل كل عام بعيد ميلادها مرتين، مرة في أجواء عائلية خاصة في يوم ميلادها نفسه، والاخرى باحتفال رسمي يكون عادة في شهر حزيران\يونيو.

 

 

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