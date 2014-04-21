هل تعرفون من هم النّجوم الذين يدخّنون؟

يُعتبر التّدخين أحد الحاجات الأسّاسية للأشخاص المدمنين عليه، رغم معرفتهم بآثاره السّلبية على صحتهم، إلاّ أنّ هؤلاء يجدون فيه ما يسعدهم وينسيهم همومهم، وإلى جانب ذلك يكون جسمهم قد اعتاد على المواد المكّونة للسجائر، حيث يصعب الإقلاع عن التّدخين بسهولة.

أما مشاهير العالم فأيضاً يجدون في التّدخين مخرجاً للهروب من مشاكلهم أحياناً، حتى لو شكّل ذلك خطراً على مهنتهم، خاصة إذا كانوا من المغنّيين.

فمن هم أبرز مشاهير العالم المدخنون؟

Johnny Depp: الممثل الأمريكي الشّهير هو من المدخنّين، ولكنه لا يدخّن بشكل مفرط، ويعتبر أنّ التدخين أفضل من الكحول.

Madonna : أقرّت المغنّية الأمريكية أنها تدخّن مادة مارجوانا منذ حوالي 14 عامأً، حتى أنّها اعترفت في إحدى المقابلات التي دُعيت إليها، أنّ تناولها لهذه المادة هو السبب في حضورها المقابلة.

Brad Pitt : صرّح الممثل الأمريكي أنّه أدمن على التّدخين في أواخر التّسعينات، ولكنه لم يكن راضياً عن نفسه بسبب هذا الإدمان.

Natalie Portman : كانت الممثلة الأمريكية تدخّن مادة مارجوانا وهي طالبة في المدرسة، ولكنها تركت التدخين لفترة، وتقول الممثلة أنًها بسبب هذه المادة استطاعت تصوير فيلم Your Highness الذي مثّلت فيه دور البطولة.

Barack Obama : صرّح الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية في العام 2006 أي قبل 3 أعوام من توالّيه الرئاسة أنّه كان يدخّن مادة مارجوانا في صغره.

Rihanna : عبّرت المغنيّة الشّابة عن حبّها للتدخين وخاصة لمادة مارجوانا، وأضافت إنّها تقوم بنشر صورها على تويتر وانستغرام وهي تدخّن، لأنّها صادقة ولا تحب إخفاء الحقيقة عن الأخرين.

Justin Timberlake : يقوم المغني الأمريكي بتدخين إحدى المواد المخدّرة، واعتبر إنّه عندما يدخّن يتوقف عن التّفكير، مضيفاً إنّه يحتاج أحياناً لعدم التّفكير.

Matt Damon : يقول الممثل الأمريكي، إنّها المرّة الأولى التي دخّن فيها مادة مارجوانا كانت في منزله مع والدته وزوجها، اللذين قالا له "إذا كنت تريد التّدخين فمن الأفضل أنّ تدخنّ ونحن معك".

Lady Gaga : أدمنت المغنّية المعروفة بأفكارها المجنونة على مادة المارجوانا بسبب القلق الذي عاشته، وتعتبر أنّ هذا الإدمان كان بمثابة علاج لنفسها، حيث كانت تدخنّ من 15 إلى 20 سيجارة يومياً.

Miley Cyrus : المعروف عن المغنّية الشّابة أنّها تدخّن في أي مكان وفي أي وقت، حتّى عندما تكون على المسرح أثناء تقديم العروض الغنائية، كما أنّها تقوم بتدخين بعض المواد المخدّرة، وقالت Cyrus في إحدى المقابلات : "هذه المخدّرات هي مخدّرات اجتماعية لأنها تجعل الشخص يبحث عن الأصدقاء".

Cameron Diaz : قالت الممثلة الأمريكية إنّ التّدخن كان جزءً من حياتها منذ المرحلة الدراسية الثانوية، حيث كانت تشتري السجائر من أحد الشّبان.

Kristen Stewart : قالت الممثلة الأمريكية في إحدى المقابلات إنّه عندما يبحث الشخص عن اسمها على جوجل أول ما سيجد، هو صورة لها وهي تدخّن الغليون مع صديقها.

Jennifer Aniston : اعترفت الممثلة العالمية أنّها جرّبت تعاطي إحدى المواد المخدّرة، وتقول أنّه ليس هناك أي خطأّ في الأمر عندما تكون الأمور باعتدال.