المئات يحتفلون بشم النسيم بمنتزهات الإسماعيلية وشواطئها وسط حراسة الجيش والشرطة

تدفق العديد من المواطنيين من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية منذ الصباح الباكر على حدائق ومنتزهات وشواطىء الإسماعيلية للاحتفال بشم النسيم وسط حراسة الجيش ولشرطة وانتشار مكثف للدوريات المشتركة وتأمين للكنائس.

وشهدت أندية الملاحة والواحة ونمرة 6 وطريق البلاجات وفايد وأبو سلطان زحاما كبير ، وتكدست السيارات على مداخل المدينة بطرق القاهرة والزقازيق وبورسعيد ، و انتشرت عربات الطفطف لنقل المواطنيين داخل المدينة.

وقام اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية واللواء محمد العنانى مدير الأمن بجولة تفقدية للمنتزهات والحدائق للاطمئنان على الحالة الأمنية وسط ترحيب من المواطنيين.

وحذرت مديرية الصحة المواطنيين من تناول الفسيخ والأسماك مجهولة المصدر.