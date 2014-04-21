أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المئات يحتفلون بشم النسيم بمنتزهات الإسماعيلية وشواطئها وسط حراسة الجيش والشرطة

Google+ Print
المئات يحتفلون بشم النسيم بمنتزهات الإسماعيلية وشواطئها وسط حراسة الجيش والشرطة المئات يحتفلون بشم النسيم بمنتزهات الإسماعيلية وشواطئها وسط حراسة الجيش والشرطة

احتفالات شم النسيم بالإسماعيلية

تدفق العديد من المواطنيين من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية منذ الصباح الباكر على حدائق ومنتزهات وشواطىء الإسماعيلية للاحتفال بشم النسيم وسط حراسة الجيش ولشرطة وانتشار مكثف للدوريات المشتركة وتأمين للكنائس.

وشهدت أندية الملاحة والواحة ونمرة 6 وطريق البلاجات وفايد وأبو سلطان زحاما كبير ، وتكدست السيارات على مداخل المدينة بطرق القاهرة والزقازيق وبورسعيد ، و انتشرت عربات الطفطف لنقل المواطنيين داخل المدينة.

وقام اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية واللواء محمد العنانى مدير الأمن بجولة تفقدية للمنتزهات والحدائق للاطمئنان على الحالة الأمنية وسط ترحيب من المواطنيين.

وحذرت مديرية الصحة المواطنيين من تناول الفسيخ والأسماك مجهولة المصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا