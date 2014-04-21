الهلال الأحمر يوزع 4 آلاف كسوة في باكستان

بدأ مكتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إسلام آباد تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكسوة مليون طفل محروم حول العالم.

وقام مدير المكتب حمد عبد الله آل علي وفريق العمل بالتعاون مع سفارة الدولة لدى باكستان بتوزيع أربعة آلاف كسوة على الأطفال الأيتام والفقراء الذين تجمعوا في مركز للأيتام في احد ضواحي إسلام آباد، حيث استهدفت هذه الحملة تخفيف معاناة الأطفال المحرومين وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم.

وأعرب القائمون على إدارة المركز عن تقديرهم للمساعدات الخيرية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى أبناء باكستان في كل الأوقات وشكرهم وامتنانهم للفتة الإنسانية التي تكرم بها راعي الحملة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وثمنوا جهود العاملين بمكتب الهلال الأحمر الإماراتي.

« كيدزون» في مخيم أربيل

تم أمس وضع حجر الأساس لمشروع " كيدزون " في مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين في منطقة قوشتبه باربيل العراقية، وذلك بحضور راشد محمد المنصوري القنصل العام للدولة لدى إقليم كوردستان والشيخ ادريس بارزاني رئيس منظمة روانكه الخيرية في الإقليم.

وستتولى منظمة روانكه بناء المرافق التعليمية والثقافية في حين ستبني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأنشطة الرياضية والترفيهية وألعاب الأطفال واستراحة الآباء، وبحسب الخطة الموضوعة للمشروع يؤمل أن يتم إنجازه في غضون 45 يوماً.