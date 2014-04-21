تنفيذ عملية إخلاء وهمي لحافلة مدرسية في بني ياس

نظّمت إدارة فرع أبوظبي بمواصلات الإمارات بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمدينة بني ياس، أمس الأول، عملية إخلاء وهمي لحافلة مدرسية بمشاركة طلاب مدرسة سعد بن عبادة حلقة أولى، ومشرفات النقل والسلامة وسائقي النقل المدرسي.

وقامت إدارة الدفاع المدني وبالتعاون مع مواصلات الإمارات بأبوظبي بوضع سيناريو عملية الإخلاء الوهمي بالحافلة، حيث اتصلت إحدى المشرفات على رقم الطوارئ 999 والتبليغ عن اشتعال النار في الحافلة المدرسية، ثم أبلغت المسؤولين في محطة بني ياس التابعة لمواصلات الإمارات من أجل توفير الحافلة البديلة بشكل سريع لنقل الطلبة بعد إخلائهم في مكان آمن، من جانب آخر تلقت غرفة العمليات في الدفاع المدني البلاغ الوهمي من قبل المشرفة وخلال 4 دقائق وصلت سيارات الإطفاء وعمليات الإنقاذ وقaشاموا بإسعاف السائق المصاب بالاختناق وإطفاء الحريق في الحافلة.

شرح مفصل

وقدم الملازم سلطان الدرعي مدير مركز الدفاع المدني في مدينة بني ياس، شرحاً مفصلاً لمشرفات النقل والسلامة وسائقي النقل المدرسي على ضرورة الالتزام بالحفاظ على سلامة الطلبة المنقولين، إضافة إلى شرحه عدة معلومات عن عملية الإخلاء، وكيفية استخدام باب الطوارئ للحافلة في حال حدوث حريق داخلها، وكيف يقوم الطلاب بالخروج من الباب الرئيسي أو باب الطوارئ.

من جانبه تقدم عامر جمعة الشحي مدير المواصلات المدرسية بفرع أبوظبي، بالشكر والتقدير لإدارة المدرسة وإدارة الدفاع المدني والجهات المتعاونة على ما يبذلونه من جهد في الاهتمام بنشر مفهوم السلامة بين أبنائنا طلبة وطالبات المدارس.

تعاون مثمر

وأضاف الشحي أن التعاون المثمر والمستمر مع الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي فتح المجال أمام تبادل الخبرات والممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية، وهذا بلا شك يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بمبدأ السلامة لجميع من يعيش على أرض الدولة.

وقال مدير المواصلات المدرسية إن مثل هذه التمارين الوهمية تهدف إلى زيادة الوعي لدى جميع الموظفين والسائقين ومشرفي النقل والسلامة بمفهوم السلامة وتأكيد الإجراءات والسلوكيات الوقائية التي تحافظ على سلامتهم وسلامة الطلبة المنقولين.