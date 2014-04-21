مؤسسة الإسعاف تحيي تراث الآباء

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف يوماً مفتوحاً الخميس الماضي في مقر المؤسسة لإحياء تراث الآباء والأجداد، تزامناً مع اليوم العالمي للتراث، حضره موظفو المؤسسة يتقدمهم المدير التنفيذي خليفة الدراي وكبار العاملين في الإدارة، والضيوف من الدوائر والهيئات الحكومية الشقيقة.

تضمن الحفل برنامجاً حافلاً بدأ بالرقصات الشعبية من طالبات روضة الحكمة، وافتتح معرض الأدوات القديمة، ومستلزمات مهن الصيد، وتجارة اللؤلؤ، ومن ثم تناول الحاضرون الأكلات الشعبية المحببة إليهم، وستتواصل فعاليات يوم التراث حتى الأسبوع المقبل، متضمنة محاضرة بعنوان (ماضي الأجداد)، إضافة إلى افتتاح ورشة فن الخط العربي.

وعلى هامش الحفل كرم المدير التنفيذي لمؤسسة مواصلات الإمارات وليد المهيري، يصاحبه المدير التنفيذي خليفة الدراي، قسم التوعية المجتمعية على دوره البارز في تنمية الوعي وتطوير التعاون مع موظفي الدوائر المحلية والاتحادية.

توعية مجتمعية

وأكد المدير التنفيذي خليفة الدراي أن المؤسسة تقوم بواجبها وتؤدي مهمتها المنوطة بها ويتفانى العاملون فيها في أداء ما كلفوا به خير قيام لافتا إلى أن قسم التوعية المجتمعية قام بتدريب نحو 400 سائق من مواصلات الإمارات خلال أبريل الحالي وشكر الدراي جميع الحاضرين خلال كلمته في الحفل الذي أقامته المؤسسة في مناسبة يوم التراث العالمي تأكيداً للهوية الوطنية ورفعاً لشأنها وتذكيراً للجميع بمفرداتها ومظاهرها.

وقال عيسى الغفاري مدير إدارة الدعم المؤسسي إن تلك القيم السلوكية المستمدة من موروث شعبي عريق، إنما تمثل ركيزة الماضي وقاعدة الانطلاق لمستقبل زاهر، فمن ليس له ماض ليس له حاضر، ولن يكون له مستقبل، وما أحوجنا إلى أن نستمد من حكمة زايد المؤسس، طيب الله ثراه، ونعمل على ترجمتها من خلال برامج ورؤى واستراتيجية، تعزز من حضورنا وتجعلنا أكثر قوة وتماسكاً لمواجهة عوامل داخلية، ورياح عاتية تستهدف كياننا، هويتنا، وطننا.

حب الوطن

وقالت خولة الكيتوب رئيسة قسم الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمشرفة على تنظيم الحفل إن تنظيم مثل هذه الحفلات يعكس الاهتمام بالتراث القديم لدولة الإمارات وترسيخ الهوية الوطنية التي يحرص أبناء الدولة على إبرازها دوماً والمحافظة على اكتسابها وإكسابها للنشء والأطفال الصغار ليشبوا على حب الوطن والولاء لرموزه والتعلق بملامحه وكل ما يدل عليه من موروثات شعبية وتاريخية أصيلة تحكي تاريخ الأجداد وتصوغ حياة الآباء وترسم مستقبل الأبناء والحفدة.

خدمات الإسعاف مشروع تخرج بجامعة الشارقة

افتتحت الدكتورة فوزية آل علي مساعدة عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة يرافقها خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف معرض "وعيك ينقذك وينقذ الملايين" وذلك مشروع تخرج للطالبات بخيتة الكربي وخلود آل علي وندى الحمادي من قسم العلاقات العامة.

حضر الافتتاح المقدم حسن ناصر والمقدم حمود العامري من القيادة العامة لشرطة دبي وعيسى الغفاري مدير إدارة الدعم المؤسسي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ود. خيرت عياد المشرف على المشروع وخالد الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من الأساتذة بالكلية والطالبات.

تضمن المشروع معرضاً، والذي جاء بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عرضاً لكافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة من دراجات وسيارات متنوعة خاصة بخدمات الإسعاف، حيث سعى المعرض لتوعية طلبة جامعة الشارقة بهذه الخدمات المهمة والضرورية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطالب والطالبة.