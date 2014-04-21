مطالب بزيادة الخدمات على كورنيش القواسم في رأس الخيمة ودوريات مراقبة التجاوزات

طالب مواطنون ومقيمون من مرتادي كورنيش القواسم برأس الخيمة الجهات المسؤولة بزيادة عدد المطاعم التي تقدم الوجبات الجاهزة والمشروبات، فيما طالب آخرون بتوفير عدد من دوريات الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان سلامتهم وسلامة أطفالهم في ظل الإقبال المتزايد على هذا المتنفس الحيوي، وللتصدي لبعض التجاوزات التي يقوم بها شريحة من الشباب والمراهقين.

ويشهد الكورنيش إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين في قضاء في عطلة نهاية الأسبوع والسهر مع أصدقائهم وأفراد أسرهم، باعتباره المكان الأفضل لقضاء الأوقات، إلا أن بعض التجاوزات التي تتمثل في وجود فئات ممن يقودون مركباتهم بسرعات كبيرة تتجاوز السرعة القانونية المسموح بها في الشارع، يشكّل خطراً على مستخدمي الطريق المجاور للكورنيش وعلى الأطفال على وجه التحديد.

مخالفات

وقال خميس سالم: إن الكورنيش يشهد هذا الإقبال الكبير كونه قلب مدينة رأس الخيمة، ويعد متنفساً طبيعياً، مشيراً إلى أنه بعد أن كان حلماً لأبناء الإمارة بات واقعاً بعد توصيل الخدمات إليه، وتابع أن المخالفات التي كانت تحدث في الماضي من جانب بعض الرواد تلاشت تماماً في ظل الرقابة المشددة على الكورنيش حالياً.

وأوضح أن دائرة الأشغال ابتكرت أفكاراً جديدة كدوريات راقب الثابتة والمتحركة التي تفرض غرامات مالية فورية لردع مخالفات رمي المهملات.

وأشار إيهاب كامل (مقيم في رأس الخيمة) إلى أن قلة عدد الحدائق والمتنزهات العامة بالإمارة يجعل من كورنيش القواسم الذي يتوسط المدينة، مقصداً للعائلات والشباب في ظل توفير أماكن للتريض، وأخرى للدراجات ومواقف للسيارات، ولكن ينقصه افتتاح عدد آخر من المطاعم والكافتيريات، لتقديم الخدمات بأسعار معقولة.

شكاوى

من ناحيتها أكدت دائرة الأشغال في رأس الخيمة أنها تأخذ شكاوى الجمهور من مرتادي كورنيش القواسم بعين الاعتبار، حيث أطلقت مؤخراً دوريات راقب بعد تزايد الشكاوى الخاصة برمي المخلفات على الكورنيش.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة: إن المخالفات على الكورنيش خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 60%، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وأضاف: انتهينا من تطوير بعض مرافق الكورنيش خلال الفترة الماضية خاصة الحمامات، حيث تم تجهيز عدد منها مؤخراً، ويجري حالياً صيانة عدد من الحمامات التي تم افتتاحها العام الماضي.

دوريات

طالب راشد سالم (مقيم في رأس الخيمة) بتوفير دوريات شرطية حتى أوقات متأخرة من الليل خاصة في عطلة نهاية الأسبوع لتكون رادعاً لسائقي الدراجات البخارية والمركبات المستهترة ولبثّ الطمأنينة في نفوس وقلوب العائلات.