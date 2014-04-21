تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق خلال احتفالات شم النسيم بالأقصر

كلف اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة واللحوم المجمدة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم .

كما ألغى محافظ الأقصر كافة الإجازات والتصاريح لكافة رؤساء ومسئولى القطاعات والهيئات والمصالح الحكومية والخدمية مع تطبيق نظام العمل بالنبوتيجيات على مدار 24 ساعة استعدادًا لأعياد شم النسيم.

وتم تكليف وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والتعامل معها على أكمل وجه.