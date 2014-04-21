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قنصلية مصر في لندن تستقبل 85% من بطاقات الرقم القومي تجهيزاً للانتخابات

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قنصلية مصر في لندن تستقبل 85% من بطاقات الرقم القومي تجهيزاً للانتخابات قنصلية مصر في لندن تستقبل 85% من بطاقات الرقم القومي تجهيزاً للانتخابات

استقبلت قنصلية العامة في لندن 85% من بطاقات الرقم القومي للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستخراجها استعدادا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الشهر القادم.
> وقال قنصل مصر العام في بريطانيا ،السفير هشام خليل، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القنصلية استقبلت أكثر من 480 بطاقة رقم قومي بنسبة 85% من إجمالي عدد الطلبات التي تم إرسالها بصبحة لجنة استخراج بطاقات الرقم القومي التي زارت العاصمة البريطانية منذ ثلاثة أسابيع.
> وأوضح الدكتور هشام خليل، أن ذلك يأتي بعد التنسيق والمتابعة المستمرة بين القنصلية في لندن وبين مصلحة الأحوال المدنية لإنجاز تلك البطاقات في أسرع وقت ممكن، بناء على رغبة المواطنين المصريين، حتى يتسنى للراغبين منهم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.
> وأكد على أن وقت إصدار تلك البطاقات وإرسالها إلى القنصلية كان يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، مشيدا بتعاون مصلحة الأحوال المدنية مع القنصلية في ذلك الصدد.
> وقال خليل إن القنصلية بدأت في إبلاغ المواطنين الذين تقدموا للقنصلية خلال فترة وجود اللجنة بعمل إجراءات استخراج البطاقات عن طريق ارسال رسائل الكترونية لهم، بالإضافة إلى الإعلان عن ذلك عن طريق صفحة القنصلية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

أ ش أ

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