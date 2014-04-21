بالصور .. احتفالات “أعياد الربيع” بالقناطر الخيرية بحضور المحافظ ورئيس المدينة

شهدت مدينة القناطر الخيرية ، اليوم ، بدء توافد الاف المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع في المنتزهات والحدائق التى تزينت بالورود والأزهار والأشجار النادرة على مساحة 500 فدان على أنغام الموسيقى الشعبية والمزمار البلدى.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ان المحافظة تسعى لرسم البسمة على شفاه المواطنين الوافدين للاحتفال بأعياد شم النسيم وقال ان الاحتفالات ستتركز في مجملها بمدينة القناطر الخيرية و التي تتميز بالحدائق و المتنزهات و المساحات الخضراء الشاسعة و التي تعد مقصدا للزوار من جميع محافظات الوجه البحري و القاهرة الكبرى في المناسبات المختلفة .

وأشار إلى أنه تم تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، والتى تبلغ مساحتها 500 فدان، كما تم فتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى.

وأضاف المحافظ إنه تم توفير 12 سيارة إسعاف بمنطقة الحدائق بالتعاون مع مديرية الصحة، للتعامل مع أى حالات طارئة خلال احتفالات المحافظة بأعياد الربيع ، مؤكدا أنه تم وضع خطة أمنية بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية ورفع حالة الاستنفار الأمنى بجميع مدن المحافظة، لمواجهة أى أعمال خارجة على القانون خلال احتفالات المواطنين بأعياد الربيع، ونشر عدد من الدوريات والسيارات الأمنية الثابتة والمتحركة حول المتنزهات والحدائق والأماكن العامة التى تزدحم بالمواطنين، تحسباً لاستغلال البعض الاحتفالات والقيام بأى أعمال تضرر بالأمن العام .

ومن جانبه أكد اللواء طارق زايد رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، على ان حدائق القناطر الخيرية استقبلت الالاف من زوار المنتزهات التى تتميز بها مدينة القناطر الخيرية ، لقضاء وقت ممتع وسط سحر الطبيعه من اشجار نادرة وزهور جميلة وخضرة ومياه النيل وهدوء المكان ، وكشف زايد ان القناطر استغنت عن كوبرى المشاة العائم التابع للإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والذى كان يعبر من خلاله أكثر من مليون زائر خلال الاحتفال بأعياد الربيع بوسط حدائق مدينة القناطر الخيرية ، وأرجع “زايد” سبب عدم الاستعانة بكوبرى القوات المسلحة للانتهاء من أعمال كوبرى الرياح التوفيقى، والذى أصبح مخصصًا لعبور السيارات، وغلق الكوبرى القديم وتخصيصه لعبور المشاة.

وتابع زايد أنه تم التنسيق مع المسطحات المائية، لمتابعة حمولة اللانشات، والبواخر النهرية، ووضع حراسة على منطقة السد التى تشهد أعلى نسبة لحوادث الغرق، ورفع درجة الطوارئ في مستشفى القناطر المركزى، وإلغاء إجازات الأطباء، وفتح بنك الدم وقسم الإشاعة للعمل 24 ساعة طوال فترة احتفالات شم النسيم. وأضاف رئيس المدينة أن هناك خطة أمنية ومرورية صارمة، لمنع أعمال البلطجة وضبط الخارجين، ومنع دخول سيارات النقل الثقيل وسيولة الحركة المرورية في هذا اليوم، ليقضى الرواد يوما هادئا.

و أعلن عبد الجليل جاد الحق، مدير عام قصور ثقافة مدينة شبرا الخيمة على مشاركة فرق قصر ثقافة شبرا الخيمة في احتفالات أعياد الربيع من خلال عزف الفرق الآلات النحاسية وآلات النفخ والمزمار البلدى بالتنسيق مع قصر ثقافة بنها لتنفيذ برنامجا مميزا في هذا اليوم ففي الفترة الصباحية سيقدم عرض الأراجوز ( للفرقة المركزية للأرجوز المصري بالقاهرة ) و كذا عرض لفرقة المزمار الشعبية ( فرقة شبين القناطر ) و في الفترة المسائية ستقدم فرقة شبرا الخيمة للآلات الشعبية عروضها لجماهير القليوبية .

واكد الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على ان مديرية الصحة بالقليوبية وضعت خطة وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وتحديد أماكن تقديم الخدمة ومضاعفة عدد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ,وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وفصائل الدم المختلفة، وأشار إلى أن المديرية وفرت الإنارة البديلة في حالة انقطاع الكهرباء ومستلزمات التشغيل ومتابعة تشغيلها بكفاءة، مع ربط غرفة الطوارئ والغرفة الوقائية بمديرية الصحة بغرفة طوارئ المحافظة والتواصل المستمر فيما بينهم وجودة الأداء.

وتابع وكيل وزارة الصحة انة رفع درجة الإستعداد القصوى بنموذج إسعاف القليوبية وتمركز سيارات الإسعاف في التجمعات وفقا لخطة هادفة لـ80 سيارة إسعاف منها 12 سيارة بمنطقة الحدائق بالقناطر الخيرية , وتكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة, وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من صلاحية الأغذية والمشروبات الموجودة معهم , مع وقف جميع الأجازات للسادة المديرين العموم ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات وجميع العاملين بأقسام الطوارئ والأقسام الوقائية .

وأشارعبد ربه أنه تم إقامة قافلة طبية بمنطقة الحدائق بمدينة القناطر الخيرية بـ2 سيارة باطنة وجراحة دعما للأداء الطبي, مع إنتشار فرق الإشراف والمتابعة للمرور على جميع المستشفيات للتأكد من أداء الخدمة الطبية على مدار الـ24 ساعة.