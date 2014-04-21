إجراءات أمنية مشددة لتأمين أعياد شم النسيم وحملات على الأسواق بسيناء

شهدت شواطى مدينة العريش عمليات تأمين واسعة من قبل الأجهزة الأمنية وإقبال ضعيف حتى الساعات الأولى من الاحتفال بشم النسيم من قبل المواطنين.

وأكد المحاسب فتحي راشد أبو حمدة، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المديرية بالتعاون مع قوات الشرطة تقوم بشن حملات أمنية مكثفة على الأسواق بمختلف مدن المحافظة.

وقال أبو حمدة ، إن الحملات الأمنية بصفة يومية مساءً وصباحاً، وذلك على المحال العامة والأسواق، مشيراً إلى أخذ عينات من الأسماك الطازجة والمجمدة والرنجة وتحليلها بالمعامل، وكذلك المرور على المخابز ومنافذ بيع الخبز طوال اليوم لتلبية احتياجات المواطنين.