6 أنواع من الطعام تجنبيها أثناء الرضاعة الطبيعيّة

للأم المرضعة وضع خاص قد لا يسمح لها بتناول جميع أنواع الطعام التي لا تناسب رضيعها الذي غالبًا ما يكون أكثر حساسية من أمه البالغة في التأثر بالأشكال المختلفة من الغذاء، فقد يتسبب طعام الأم المرضعة في إصابة المواليد الجدد بأعراض الحساسية أو قد يصبحون أكثر عصبية أيضًا بسبب ذلك!.

تعرّفي فيما يلي على الأطعمة التي يجب عليكِ تجنبها أثناء فترة الرضاعة الطبيعية عزيزتي الأم المرضعة:

1- المكسرات

تعد المكسرات من أكثر أنواع الطعام المثيرة للحساسية والتي قد تكون خطرة أحيانا على حياة البالغين. في حال تناولكِ لطعام يحتوي على المكسرات أثناء فترة الرضاعة، حاولي أن تميزي ظهور أي أعراض للحساسية على طفلك كالطفح الجلدي ووجع البطن. في حين كان ذلك صحيحًا، استشيري طبيب أطفالك حيال الموضوع حيث أن معظم أنواع الحساسية تبدأ منذ الشهور الأولى بعد الولادة ويمكن لبعض الطعام الذي تتناولينه خلال الرضاعة أن يستثير بعضها ولذا يصبح من الأفضل العمل على تجنبها.

2- الأسماك

يشكل تناول الأم المرضعة لبعض أنواع الأسماك مثل سمك القرش تأخرًا في نمو طفلها الرضيع لاحتوائها على مادة الزئبق الذي ينتقل للطفل عن طريق حليب الأم المرضعة. ويمكن للمرضعة تناول أنواع أخرى من الطعام البحري كسمك السالمون أو الروبيان.

3- الأطعمة المسببة للغازات

كالخضروات المسببة للغازات مثل الفلفل والملفوف والقرنببيط وغيرها من الألياف التي قد تسبب ظهور الغازات عند طفلك.

4- المشروبات التي تحتوي على الكافيين

كما تشعرك القهوة وغيرها من المشرويات الغنية بالكافيين عزيزتي المرضعة بالنشاط وتمنحك الشعور بالطاقة بحيث لا تشعرين بالحاجة إلى النوم فإن ذات الأحاسيس هذه ستنتقل إلى طفلك الرضيع. يوجد الكافيين أيضًا في مشروبات أخرى كالشاي والصودا فتجنبيها كذلك وذلك لتحافظي على انتظام مواعيد نوم الطفل. في حال فشلت في الإقلاع عن شرب القهوة مثلا بشكل نهائي حاولي التقليل من عدد مرات تناولها خلال اليوم.

5- الثوم

إن المذاق المميز الذي يضيفه الثوم للأطباق هو السبب في امتناع طفلك عن رضاعة حليبك في حال كنت تتناولين الثوم!. قد يتسبب مذاق الثوم في حليب الأم في امتناع بعض الأطفال عن الرضاعة بشكل نهائي الأمر الذي يؤدي إلى شعورهم بالجوع والمرض. بإمكانك تناول الثوم قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد إرضاع طفلك.

6- الحمضيّات

كما هو الحال مع المكسّرات، قد تتسبب الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت في إصابة طفلك بالحساسية وأعراض أخرى مثل الطفح الجلدي وتهيّج المعدة.

في الختام، لا تنسي عزيزتي الأم استشارة الطبيب فيما يتعلق بالطعام المناسب لك أثناء الرضاعة، وشاركينا بقائمة الأطعمة التي تنصحين بتجنبها من خبرتك في إرضاع طفلك!.

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