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نصيحة Carey Mulligan لطلاء أظافر يدوم طويلاً

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نصيحة Carey Mulligan لطلاء أظافر يدوم طويلاً نصيحة Carey Mulligan لطلاء أظافر يدوم طويلاً

لطلاء أظافر يدوم طويلاً تنصح نجمة هوليوود Carey Mulligan بضرورة تحديد 15 دقيقة على الأقل للعناية بالأظافر وطلائها دون توتر أو استعجال.
أما الخطوات فهي تتمثل في ما يلي:
• قبل أي شيء قلمي أظافرك جيداً بواسطة المبرد.
• قومي بوضع طبقة من الطلاء المغذي على أظافرك، ثم اتركيه ليجف.
• ابدئي بوضع طبقة خفيفة من طلاء الأظافر الذي تفضلينه، واتركيه ليجف تماماً، وإذا كنت ترغبين في لون أقوى ضعي طبقة رقيقة أخرى.
• وفي النهاية لا تهملي وضع الطبقة النهائية الحامية لطلاء الأظافر من التشقق.

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