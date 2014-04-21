مكياج عصري وأنثوي كـهيا عبد السلام

تتمتع الممثلة الكويتيّة هيا عبد السلام بشخصية عصرية تجمع بين المرح والأنوثة، لتكون بذلك أفضل مثال لكل فتاة تبحث عن الجاذبية في إطلالتها دون أن تفقد المرح والشقاوة، فحتى في مكياجها تجمع بين الكلاسيكية تارة، وبين البساطة والرقة تارة أخرى، فيأتي مكياجها خليجياً مرة، وكلاسيكياً مرة، وفرنسياً رقيقاً مرة أخرى.

وللحصول على مكياج هيا عبد السلام الكلاسيكي الرقيق الذي يجمع بين الأناقة والحيوية قومي باتباع هذه الخطوات:

1. الحواجب

• استخدمي قلم الكحل والظلال البنية لرسم حاجبيك وإخفاء مناطق الفراغ بهما، فالحواجب المثالية لها تأثير قوي في إبراز جمال وجاذبية العينين.

• بداية عليك باستخدام قلم الكحل البني لتحديد خط الحاجب السفلي القريب من عظمة الأنف بطريقة الخط المستقيم، ثم قومي برسم خط آخر ولكن مائل على نهاية خط حاجبك العلوي من الخارج، وهي المنطقة القريبة من منبت الشعر.

• في النهاية قومي بملء حاجبيك من الداخل باستخدام الظلال.

2. العيون

• للحصول هذه الإطلالة عليك باختيار الألوان كالأحمر والفضي.

• ارسمي خطاً سميكاً على جفنك المتحرك باستخدام الظلال الحمراء، ثم قومي برسم خط آخر على جفنك الثابت وصولاً إلى الرموش باستخدام اللون الفضي، ثم امزجيهما معاً بخفة ليتناغم اللونان معاً.

• لا تنسي الماسكرا فهي من أهم عناصر إبراز سحر العينين، أما بخصوص رسم العين فيفضل أن تقومي باستخدام الكحل بدلاً من الآي لاينر الذي سيخفي ملامح المرح والحيوية في إطلالتك، واكتفي برسم عينيك من الداخل باستخدام قلم الكحل الجاف.

3. أحمر الشفاه

• في الإطلالة المرحة الحيوية أنت لا تحتاجين إلى مظهر شفاه ممتلئ، لذلك عليك باختيار قلم الشفاه المفضل لديك لوضعه دون استخدام قلم تحديد الشفاه.

• أخيراً يمكنك وضع طبقة من ملمع الشفاه الشفاف لمظهر حيوي لامع.

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