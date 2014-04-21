البقدونس والفجل لمعالجة كافة مشاكل الشعر

لعلاج مشاكل الشعر كالضعف والتكسر بالطرق الطبيعية، عليك أن تتحلي بقليل من الصبر والتحمل، فالوصفات الطبيعية على الرغم من فعاليتها إلا أنها تحتاج إلى فترة من الوقت حتى تحقق التأثير المطلوب.

فإذا قمتِ بتجربة إحدى الوصفات الطبيعية للشعر، ووجدتِ أنها غير فعالة، فالسبب في ذلك يرجع إلى استعمالك لهذه الوصفات بالطريقة الخاطئة، فكل مشكلة من مشاكل الشعر لها وصفة مميزة، وكذلك فإن كل وصفة لها طريقتها وأسلوبها الخاص، فقط تحلي بالصبر والتزمي بتكرار الوصفة حتى تتمتعي بشعر حيوي وحريري.

• البقدونس لتقوية الشعر

المكونات:

1. ملعقة كبيرة من مسحوق بذور البقدونس.

2. كوب من الماء.

الطريقة:

1. انقعي بذور البقدونس في الماء لمدة 12 ساعة.

2. دلكي بها فروة رأسك قبل النوم لمدة أسبوع كامل.

3. وبعد انتهاء الأسبوع استمري في استخدام منقوع البقدونس ثلاث مرات أسبوعياً، ثم مرتين بعد ذلك.

• الفجل لشعر أكثر حيوية

المكونات:

1. فجل بلدي أو مستورد.

2. زيت الخروع.

الطريقة:

1. افرمي الفجل حتى يكون كالعصير.

2. امزجيه مع زيت الخروع واستخدميه كدهان يومي لفروة الرأس.

3. استمري في استخدام المزيج لمدة شهر كامل، وستجدين اختلاف شعرك بنسبة كبيرة.

يتميز هذا القناع بأنه من أكثر الأقنعة فعالية في إنبات الشعر المتساقط، لذا عليك الاستمرار في استخدامه يومياً ولمدة شهر حتى تحققي لشعرك الحيوية والإنبات.

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