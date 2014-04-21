البيت الأبيض: «بايدن» يتوجه إلى أوكرانيا اليوم

قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتوجه إلى أوكرانيا، الاثنين، وسط التوترات الجارية مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية إن «بايدن» سيجري، الثلاثاء، محادثات مع رئيس الوزراء، أرسيني ياتسينيوك، والقائم بأعمال رئيس أوكرانيا، أولكسندر تيرتشينوف، فضلًا عن أعضاء من البرلمان الأوكراني.

وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات ستتناول الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للمساعدة في استقرار وتعزيز اقتصاد أوكرانيا ومساعدة أوكرانيا على المضي قدمًا في الإصلاح الدستوري، واللامركزية وجهود مكافحة الفساد، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في 25 مايو.

وأضافت أن «بايدن» سيتشاور أيضًا في هذه الاجتماعات، حول آخر التطورات في شرق أوكرانيا.