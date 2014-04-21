أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البيت الأبيض: «بايدن» يتوجه إلى أوكرانيا اليوم

Google+ Print

قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتوجه إلى أوكرانيا، الاثنين، وسط التوترات الجارية مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية إن «بايدن» سيجري، الثلاثاء، محادثات مع رئيس الوزراء، أرسيني ياتسينيوك، والقائم بأعمال رئيس أوكرانيا، أولكسندر تيرتشينوف، فضلًا عن أعضاء من البرلمان الأوكراني.

وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات ستتناول الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للمساعدة في استقرار وتعزيز أوكرانيا ومساعدة أوكرانيا على المضي قدمًا في الإصلاح الدستوري، واللامركزية وجهود مكافحة الفساد، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في 25 مايو.

وأضافت أن «بايدن» سيتشاور أيضًا في هذه الاجتماعات، حول آخر التطورات في شرق أوكرانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة

«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة

«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما

«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما