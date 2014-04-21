مصرع شخصين في حادث تصادم بالبحيرة‎

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم على طريق البستان- الدلنجات ،بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد طاحون ، مدير أمن البحيرة ،اخطارا بالحادث، من العميد محمد محسن ، مأمور مركز الدلنجات .

كشفت التحريات التى اشرف عليها اللواء أشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى و العميد محمد خريصة رئيس المباحث أنه اثناء سير السيارة رقم ( ب م أ 2874 ) قيادة عصام حصافى عبد العزيز- 40 عاما- سائق على طريق الدلنجات – البستان و أمام قرية أحمد رامى ، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ، و اصطدم بالسيارة رقم ( ع ا ب 3229 نقل ) قيادة حمدى عبد الوهاب – 35 سنة – و التى كانت قادمة فى الاتجاه المقابل .

أسفر الحادث عن وفاة ، سائق السيارة الاولى و ماجدة عبد العظيم أمين- 45 سنة- خالته ، وتم نقل الجثة و المصاب إلى مستشفى الدلنجات العام , و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.