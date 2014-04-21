الصحة ترفع حالة الطواريء بجميع مستشفيات السويس‎

أعلنت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ، اليوم ، نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين على شواطئ السخنة والمنتزهات العامة بالسويس احتفالا بشم النسيم وتناولهم كمية كبيرة من الأسماك مختلفة الانواع.

صرح مسئولو المديرية فى تصريحات صحفية أن المديرية أصدرت قرار أمس بإلغاء الاجازات اليوم وغدا مع ضرورة تواجد جميع الأطباء بالمستشفى العام فى حالة طوارئ.

أضاف مسئولو الصحة أن جميع الأوضاع الطبية بالوحدات الطبية والمستشفى العام جاهزة وعلى أتم الأستعدادات لمواجهة اى حالات كبيرة من المصابين ان وجد.