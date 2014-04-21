بالفيديو:حضّري سلطة القريدس مع بلح النخيل

المقادير:

- 300 غرام من بلح النخيل (البالميتو)

- 300 غرام من الروبيان

- 300 غرام من الفطر المعلّب

- 50 غرام من الكزبرة الخضراء المفرومة

- 20 غرام من الثوم المفروم

- ربع كوب من عصير الليمون الحامض

- ربع كوب من زيت الزيتون

- خسّ ملون للزينة

- شرائح من الليمون الحامض للزينة

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير:

1- يقطّع بلح النخيل الى قطع متساوية ويوضع في طبق التقديم.

2- تقسم حبّات الروبيان الى قسمين وتضاف فوق بلح النخيل.

3- يغسل الفطر المعلّب جيداً، ويضاف الى المزيج.

4- يضاف الثوم المفروم الى المزيج، ويحرّك.

5- يضاف عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة الى المزيج.

6- تخلط المكّونات جيداً، ويزيّن طبق السلطة بشرائح من الحامض والكزبرة الخضراء المفرومة والخسّ الملوّن.

7- يقدّم الطبق بارداً.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

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