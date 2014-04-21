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بالفيديو:حضّري سلطة القريدس مع بلح النخيل

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بالفيديو:حضّري سلطة القريدس مع بلح النخيل بالفيديو:حضّري سلطة القريدس مع بلح النخيل

المقادير:
- 300 غرام من بلح النخيل (البالميتو)
- 300 غرام من الروبيان
- 300 غرام من الفطر المعلّب
- 50 غرام من الكزبرة الخضراء المفرومة
- 20 غرام من الثوم المفروم
- ربع كوب من عصير الليمون الحامض
- ربع كوب من زيت الزيتون
- خسّ ملون للزينة
- شرائح من الليمون الحامض للزينة
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير:
1- يقطّع بلح النخيل الى قطع متساوية ويوضع في طبق التقديم.
2- تقسم حبّات الروبيان الى قسمين وتضاف فوق بلح النخيل.
3- يغسل الفطر المعلّب جيداً، ويضاف الى المزيج.
4- يضاف الثوم المفروم الى المزيج، ويحرّك.
5- يضاف عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة الى المزيج.
6- تخلط المكّونات جيداً، ويزيّن طبق السلطة بشرائح من الحامض والكزبرة الخضراء المفرومة والخسّ الملوّن.
7- يقدّم الطبق بارداً.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

 

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سيدتي

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