بالفيديو:كيف تتخلصين من رائحة الأحذية الكريهة؟

زوجان من الجوارب النايلون وقطعتان من الفحم تخلّصك من هذه المشكلة

إتبعي هذه الطريقة السهلة للتخلّص من هذه المشكلة

ضعي الأحذية خارجاً في الشمس لبعض الوقت بعد خلعها مباشرة

بيروت- ماغي شمّا تصوير:جوزيف أبي رعد

تواجه هذه المشكلة الكثيرات، خصوصاً في أحذية الأولاد الرياضيّة.واذ يُستحسن وضع هذه الأحذية خارجاً في الشمس لبعض الوقت بعد خلعها مباشرةً، اتبعي هذه الطريقة الفعّالة:

*أنت بحاجة إلى:

- حذاء.

- زوجين من الجوراب النسائية المصنوعة من النايلون.

- قطعتين من الفحم.

* الطريقة:

1- ضعي في كلّ جورب قطعة من الفحم.

2- ثمّ، ضعي كلّ جوز من الجوارب داخل كل زوج من الحذاء، ودعيه حتى اليوم التالي، فالفحم قادر على امتصاص الروائح من داخل الأحذية.

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