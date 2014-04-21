بالفيديو:كيف تتخلصين من رائحة الأحذية الكريهة؟
الإثنين 21-04-2014 16:41
بيروت- ماغي شمّا تصوير:جوزيف أبي رعد
تواجه هذه المشكلة الكثيرات، خصوصاً في أحذية الأولاد الرياضيّة.واذ يُستحسن وضع هذه الأحذية خارجاً في الشمس لبعض الوقت بعد خلعها مباشرةً، اتبعي هذه الطريقة الفعّالة:
*أنت بحاجة إلى:
- حذاء.
- زوجين من الجوراب النسائية المصنوعة من النايلون.
- قطعتين من الفحم.
* الطريقة:
1- ضعي في كلّ جورب قطعة من الفحم.
2- ثمّ، ضعي كلّ جوز من الجوارب داخل كل زوج من الحذاء، ودعيه حتى اليوم التالي، فالفحم قادر على امتصاص الروائح من داخل الأحذية.
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