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بالفيديو:كيف تتخلصين من رائحة الأحذية الكريهة؟

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الإثنين 21-04-2014 16:41

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    ضعي الأحذية خارجاً في الشمس لبعض الوقت بعد خلعها مباشرة

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    إتبعي هذه الطريقة السهلة للتخلّص من هذه المشكلة

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    تبرز مشكلة رائحة الأحذية الكريهة، خصوصاً في تلك الرياضيّة

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    زوجان من الجوارب النايلون وقطعتان من الفحم تخلّصك من هذه المشكلة

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    يمتصّ الفحم الروائح من داخل الأحذية

بيروت- ماغي شمّا تصوير:جوزيف أبي رعد

تواجه هذه المشكلة الكثيرات، خصوصاً في أحذية الأولاد الرياضيّة.واذ يُستحسن وضع هذه الأحذية خارجاً في الشمس لبعض الوقت بعد خلعها مباشرةً، اتبعي هذه الطريقة الفعّالة:

*أنت بحاجة إلى:
- حذاء.
- زوجين من الجوراب النسائية المصنوعة من النايلون.
- قطعتين من الفحم.

* الطريقة:
1- ضعي في كلّ جورب قطعة من الفحم.
2- ثمّ، ضعي كلّ جوز من الجوارب داخل كل زوج من الحذاء، ودعيه حتى اليوم التالي، فالفحم قادر على امتصاص الروائح من داخل الأحذية.

 

 

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سيدتي

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