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« #دخل_كلمة_فسيخ_في_اسم_فيلم ».. «تويتر» يحتفل بـ«شم النسيم»

  • مصر
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«فسيخة وأربع قطط»، «الريس عمر فسيخ»، «اسماعيل ياسين في الفسيخ الحربي»، «الفسيخة لا تزال في جيبي»، «فسيخي دليلي»، «الحكاية فيها فسيخة».

هكذا احتفل مستخدمو «تويتر» بعيد «شم النسيم»، حيث دشنوا هاشتاج « #دخل_كلمة_فسيخ_في_اسم_فيلم »، على أن يقوم المستخدم بكتابة اسم الفيلم الأصلي، بجانب الاسم الجديد بعد إضافة اسم «فسيخ» للفيلم.

وقال «أنا المصري»: «فسيخ نمره خمسة»، وأصل الفيلم «رصيف نمرة 5»، فيما قال كهربائي السعادة: «فسيخ منه فيه»، وأصل الفيلم «غبي منه فيه».

وكتب شهاب حامد: «فسيخة وأربع قطط»، وأصل الفيلم «أسد وأربع قطط».

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