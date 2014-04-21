إطلالات منعشة في عرض المصمّمة زرينة يوسف

زرينة يوسف، مصممة أزياء إماراتية، درست إدارة الأعمال في الهند، حيث اكتشفت تأثير التوليفة الأخاذة من الأقمشة الفخمة والتطريزات الثرية في إبراز جمال المرأة وأنوثتها. وألهمتها تجربتها هناك للبحث حول العالم عن النقشات والزخارف والتطريزات الفريدة التي تميز تصاميمها اليوم.

وفي مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2014، قدّمت زرينة تصاميم تنبض بجمال الطبيعية وأجوائها المنعشة. وقد استوحت أفكارها من زيارة قامت بها الى لبنان وتحديداً الى مغارة جعيتا، التي أبهرتها معالمها الخلابة، فقدمت 50 قطعة، عكست رؤيتها لقدرة الطبيعة على خلق ابتكارات فردية عشوائية وعند تجميعها معا تظهر بصورة خلابة.

الفكرة الرئيسة لزرينة تتمثل في أشكال مجردة وخطوط تتحول إلى أعمال فنية عند تجميعها ووضعها على التصاميم. في هذه المجموعة يبدو واضحاً إحساس زرينة في توظيف واختيار الألوان التي احتوت تدرجات جريئة ولافتة.

لفتنا في عرض زرينة ثلاث مجموعات من التصاميم، وهي الأبيض، الذي يصور الجمال الطبيعي المتجسد في تشكيلات الأزهار، المجموعة الرئيسة التي تتسم بوفرتها الكبيرة من الألوان، والذهب الذي يعتبر ذروة ممتلكات الطبيعة الثمينة .

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