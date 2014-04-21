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اطلالتك بالحجاب على طريقة حنان الترك

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اطلالتك بالحجاب على طريقة حنان الترك اطلالتك بالحجاب على طريقة حنان الترك

حافظت النجمة المصرية حنان الترك على أناقتها بعد ارتداء الحجاب، فأوجدت لنفسها خطاً مميزاً، اعتمدت فيه على الملابس الفضفاضة والألوان المفعمة بالحياة، إلى جانب الاكسسوارات التي أولتها اهتماماً خاصّاً وجعلت منها مكمّلاً لإطلالتها.

ولأنّ النجمة الشابة أضافت لمستها الخاصّة، وأثبتت أنّ الحجاب لم يُنقص من تألّقها، فقد تحوّلت إلى نموذج تستوحي منه الشابات إطلالاتهنّ، لأنّه على الرغم من مواكبتها خطوط الموضة العالمية، إلا أنّها حافظت على معيار الحشمة الأهمّ بالنسبة إلى أيّ سيّدة محجّبة.

"سيدتي نت" جمعت عدداً من الإطلالات المميّزة التي تألقت بها النجمة حنان الترك لتستوحي منها لإطلالتك في هذا الصيف.

أهمّ ما يميّز إطلالات حنان:

- شيلة أو طرحة مطرّزة مع غطاء قطني مزركش.

- تغيير دائم في شكل الربطة.

- ملابس فضفاضة شبابية وملوّنة.

- اكسسوارات كبيرة وملوّنة في الطلة، على مستوى الحجاب أو الملابس.

- مكياج خفيف وناعم.

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